Live TMW Genoa, Vieira: "De Bruyne è tra i migliori al mondo e oggi ha cambiato la gara"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Genoa Patrick Vieira interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.40 - Comincia la conferenza stampa di Patrick Vieira: "Sono orgoglioso della prestazione. L'entrata di De Bruyne ha cambiato la partita, l'esperienza diversa delle due squadre si è vista sui cambi. La partita di oggi dimostra che abbiamo fiducia. Abbiamo fatto un'ottima partita per intensità e aggressività, la differenza è di 200 milioni che hanno speso loro sul mercato. Se continuiamo a giocare così credo che i punti arriveranno".

Calo nel secondo tempo?

"Questa esperienza è importantissima sui cambi, noi eravamo un po' stanchi. Dobbiamo gestire un po' meglio i momenti ma io sono soddisfatto".

Disattenzioni sulle seconde palle?

"E' ancora questione di esperienza, Hojlund nel secondo tempo è stato difficile da gestire. Non ho paura di restare uno contro uno dietro, nel primo tempo l'avevamo fatto benissimo. Credo che oggi i miei giocatori hanno imparato tantissimo".

Ci può spiegare le caratteristiche di Ekhator?

"E' un ragazzo giovane che deve continuare a lavorare, noi siamo a sua disposizione. Se lui fa la metà della strada può arrivare lontano. Stiamo lavorando bene con il settore giovanile, possono crescere ancora".

Oggi mancava Ostigard e altri erano fuori, pensi di recuperare qualcuno?

"Si Onana sarà pronto tra 10 giorni, poi dobbiamo recuperare Sanchez. Ma abbiamo un gruppo che sta lavorando bene, dobbiamo continuare su questa strada".

Sui giocatori di fascia?

"Credo che sulle fasce abbiamo fatto un gran lavoro, sapevamo le sue qualità e dovevamo difendere bene. Michael ha fatto vedere la sua velocità, nell'uno contro uno difende bene".

Su De Bruyne, un consiglio?

"Non c'è tantissimo da dire, è uno dei più grandi centrocampisti negli ultimi 20 anni e di sempre A Napoli farà bene e farà vedere la sua qualità. Ha cambiato la partita".

Aggressivi e alti?

"Si questo è il nostro modo di giocare, difendere alto e abbiamo giocatori che possono gestire l'uno contro uno dietro. Dobbiamo continuare ada andare in avanti e ad essere aggressivi. Come ho detto ai giocatori siamo sulla strada giusta. Alla fine le partite si vincono giocando così".

Errore del portiere sul gol di Anguissa?

"No, grande giocata di Anguissa".

20.48 - Termina la conferenza stampa.