Serie C, 8ª giornata - Crisi nera per il Perugia. Il Vicenza chiude i primi 45'in vantaggio

Con la serata di venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Con la serata odierna, la definitiva chiusura di suddetto turno.

La domenica di terza serie, però, si è aperta alle ore 12:30, e sta proseguendo con le gare che hanno preso il via alle ore 17:30. Dopo i primi 45' di gioco, nel Girone A l'equilibrio tra Alcione e Vicenza è rotto dalla rete di Rada, così come, guardando al Girone B, c'è tra Forlì e Guidonia Montecelio; crisi nera, invece, per il Perugia, in campo a Carpi, e sotto di due reti. La formazione di casa, infatti, è avanti per 2-0. Infine, nel Girone C anche il Potenza si porta sul doppio vantaggio, mentre è pareggio il parziale tra Monopoli e Sorrento.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Alcione Milano-Vicenza 0-1

45' Rada

Domenica 5 ottobre

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe

Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto

Già giocate

Union Brescia-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Lumezzane 2-1

19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)

Renate-Cittadella 0-0

Virtus Verona-Lecco 2-2

13' Metlika (L), 37' Sipos (L), 58' Zarpellon (V), 89' Pagliuca (V)

Novara-Triestina 0-0

Pro Patria-Trento 2-2

33' Udoh (P), 57' [rig.] Capone (T), 64' Mastroianni (P), 69' Giannotti (T)

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-0

19' Burruano, 28' Comi, 59' e 90'+2 Mallahi

Classifica - Vicenza 19*, Lecco 18, Union Brescia 15, Inter U23 14*, Alcione Milano 14*, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 11*, Pergolettese 11, Virtus Verona 10*, Renate 9, Giana Erminio 9, Arzignano Valchiampo 8*, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6, Novara 6, Cittadella 6, Ospitaletto 5*, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Carpi-Perugia 2-0

23' Rossini, 34' Casarini

Forlì-Guidonia 0-0

Domenica 5 ottobre

Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera

Già giocate

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Ascoli-Bra 4-1

33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)

Ternana-Pineto 2-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)

Torres-Sambenedettese 0-2

1' Eusepi, 42' Konate

Campobasso-Vis Pesaro 2-2

1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C), 52' Vezzoni (V)

Juventus Next Gen-Ravenna 2-4

40' Spini (R), 53' Amaradio (J), 63' Luciani (R), 65' e 90'+11 Motti (R), 82' Pugno (J)

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Campobasso 12, Pianese 12, Gubbio 12*, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10*, Forlì 9*, Vis Pesaro 8, Pineto 8, Carpi 8*, Pontedera 7*, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3*, Rimini -4

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Team Altamura-Potenza 0-2

10' Petrungaro, 34' Felippe

Sorrento-Monopoli 0-0

Domenica 5 ottobre

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza

Già giocate

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Atalanta U23-Foggia 1-1

40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)

Crotone-Picerno 3-0

30' Zunno, 43' Gomez, 79' [rig.] Murano

Casertana-Casarano 0-3

61' Cajazzo, 73' Gyamfi, 82' Malocre

Catania-Siracusa 2-0

5' Lunetta, 64' Ierardi

Salernitana-Cavese 3-2

55' e 70' Inglese (S), 46' Sorrentino (C), 58' Ferrari (S), 64' Macchi (C)

Trapani-Giugliano 1-1

1' Ciuferri (T), 2' Nepi (G)

Classifica - Salernitana 19, Benevento 16, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Cosenza 12*, Casertana 11, Monopoli 11*, Potenza 11*, Latina 11, Audace Cerignola 10*, Picerno 9, Team Altamura 7*, Foggia 7, Sorrento 6*, Giugliano 6, Cavese 5, Atalanta U23 5, Trapani 5, Siracusa 3

* una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti