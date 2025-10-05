Benevento, Di Sauro: "Siamo stati poco cinici, il Latina ha interpretato meglio i momenti chiave"

La sconfitta del Benevento sul campo del Latina ha lasciato più di un rammarico in casa giallorossa. A commentarla è stato Fabio Di Sauro, ex difensore sannita nella stagione 2004/05 e oggi attento osservatore della Serie C, intervistato da Il Mattino.

"È una sconfitta che, visto l’andamento della partita, può starci. Ho visto due squadre solide e organizzate, ma il Latina ha avuto un pizzico di fortuna in più e ha voluto maggiormente il risultato, interpretando meglio i momenti chiave della gara", ha dichiarato l’ex terzino, che in carriera ha vestito anche le maglie di Reggina, Cosenza, Cremonese e Avellino.

Per Di Sauro, il Benevento ha pagato soprattutto la poca concretezza sotto porta: "È mancato un po’ di cinismo, quello che invece ha avuto la squadra di Bruno. I giallorossi sono arrivati spesso negli ultimi trenta metri ma non sono stati pungenti. Il portiere avversario ha fatto due interventi importanti, mentre la difesa del Latina ha contenuto bene Salvemini, costretto spesso a giocare spalle alla porta".

Infine, l’ex difensore ha voluto sottolineare i meriti tattici del Latina: "Bruno è stato bravo a prepararla, sapeva dove il Benevento avrebbe provato a incidere. Con i movimenti dei centrocampisti, il Latina ha raddoppiato sugli esterni, limitando l’asse Ceresoli-Ricci".