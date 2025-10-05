Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Conte: "Stagione complessa, grande spirito nel ribaltare la partita"

Napoli, Conte: "Stagione complessa, grande spirito nel ribaltare la partita"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 20:48Serie A
di Andrea Carlino

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport al termine della gara valevole per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico salentino ha analizzato le difficoltà del primo tempo, gli infortuni di Politano e Lobotka, e ha ribadito come questa stagione rappresenti un percorso totalmente nuovo per gli azzurri, chiamati a costruire le fondamenta per il futuro tra Champions League e campionato con una rosa ancora da strutturare completamente.

Avete avuto difficoltà nel primo tempo, ma anche per meriti del Genoa. Sono le fatiche di Champions che condizionano queste partite?
"Noi stiamo percorrendo un percorso totalmente sconosciuto. Come continuo a dire, quest'anno secondo me sarà l'anno più complesso per noi. Perché? Perché con il fatto di dover giocare la Champions, l'anno scorso non aver giocato niente, neanche una coppetta, non avevo una rosa assolutamente strutturata per fare tutti questi impegni. Rispetto, ripeto, alle altre che sono già rodate e strutturate, che hanno già dei meccanismi ben oliati e strutturati e sono andate sempre a migliorare negli anni. Noi ci ritroviamo comunque ad affrontare una situazione totalmente nuova per noi, con un gruppo di giocatori che l'anno scorso, ribadisco, aveva una rosa molto ma molto limitata. Quando vai a prendere nove calciatori l'anno dopo, significa che comunque ci vuole tempo e pazienza. Anche perché tanti di loro, ribadisco, ancora forse non sono pronti, devono comunque carburare e devono entrare in determinate dinamiche."

Il tridente che ha iniziato la partita ha avuto qualche difficoltà?
"I tre che hanno giocato nel tridente, davvero questa era la prima partita che facevano da titolari insieme. Sicuramente un calciatore si è impegnato tanto, non ci ha abituato comunque a fare cose importanti. Oggi magari era come se il motore fosse un pochino grippato come situazione, però ci sta. Matteo veniva comunque da un tour de force, dove nonostante le sostituzioni in ogni partita intorno al settantesimo, comunque forse è arrivato un pochino stanco."

Come sta Politano? Anche per la nazionale è importante saperlo.
"Matteo ha avuto un affaticamento, quindi non voglio entrare in dinamiche che non sono mie. Anche perché io ho fatto il commissario tecnico, quindi ho grande rispetto per la nazionale e per tutto. Vedranno, si sentiranno i medici e si vedrà."

E Lobotka?
"Lobotka è scivolato praticamente sul terreno di gioco. Il ginocchio si è aperto, ha avvertito una fitta in zona pube e adduttore. Anche lui deve essere valutato."

Nel primo tempo la squadra ha faticato, poi nel secondo è venuta fuori. È stato più un problema fisico o mentale di approccio?
"Io penso sempre che poi nelle difficoltà le grandi squadre vengono fuori. La mia è venuta fuori molto bene, con i cambi. È inevitabile che oggi chiunque giochi contro il Napoli ci metta le forze e le energie, anche perché, ripeto, abbiamo questo scudetto sulla maglia ottenuto con grande fatica. Il Genoa ha giocato uomo contro uomo, anche noi andavamo a prenderli uomo contro uomo. Solo che loro nel primo tempo, comunque, in un'unica occasione hanno fatto gol. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato ad attaccare bene la loro linea e allora sono cambiate totalmente le situazioni. Come ho detto anche ai ragazzi, sicuramente in partite come queste, dove sembra tutto messo nella situazione dove puoi perdere la partita o non vincerla, la squadra, se c'è squadra, se c'è spirito, se c'è compattezza, al di là del risultato che noi poi abbiamo ribaltato due a uno... A me comunque è piaciuto lo spirito, la voglia di non mollare, la voglia di continuare a stare sul pezzo fino alla fine. Questo secondo me ci ha premiato."

Cosa hai detto ad Anguissa prima del secondo tempo? È stata una prestazione completamente diversa.
"Noi abbiamo dei calciatori che nel ritmo ci danno degli impulsi. Sicuramente Franck, ma anche Scott, rispetto all'anno scorso sta un po' faticando, però oggi ha fatto sicuramente una buonissima prestazione. Comunque ci sono dei giocatori che ci danno ritmo, che ci danno intensità, che ci danno forza. Inevitabilmente Franck e Scott, ma lo stesso Lobotka nelle pressioni, un giocatore che comunque ci dà forza, ci dà intensità oltre alla qualità. Il primo tempo si è rimasti un po' frastornati dal fatto di andare sotto e di trovarci in una situazione che forse non si immaginava, anche se ero stato ben attento a tenerli alti, anche perché venivamo comunque da un'ottima prestazione in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Era l'ultima partita prima della sosta e c'era da parte nostra la voglia di finire bene queste sei partite. Vanno fatti complimenti ai ragazzi, sapendo, ripeto, che per noi c'è tanto da lavorare. Ripeto, sarà una stagione complessa. Al tempo stesso dobbiamo avere la forza e lo spirito di affrontare questa stagione perché sono convinto che questa stagione sarà da base per il futuro. Perché comunque non stiamo mettendo le basi, le basi non ce n'erano. Ripeto, le stiamo mettendo giocando."

Articoli correlati
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
Napoli e Roma in vetta, Milan buttato giù: Serie A, la classifica finale dopo la... Napoli e Roma in vetta, Milan buttato giù: Serie A, la classifica finale dopo la 6ª giornata
Altre notizie Serie A
Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"... Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"
Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma... Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma pure in Europa"
Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo... Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo meglio"
Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo... Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
Cori, volantini, striscioni e un rigore da tirare di collo: com'è andato il ritorno... Cori, volantini, striscioni e un rigore da tirare di collo: com'è andato il ritorno di Allegri a Torino
Il Maradona è un fortino: Napoli imbattuto in casa nel 2025, come solo altri due... Il Maradona è un fortino: Napoli imbattuto in casa nel 2025, come solo altri due club in Europa
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
1 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
2 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
3 Italiano travolge 4-0 Gilardino, ma nel post partita se la prende con Rowe: "Ci deve tre gol"
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
5 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
Immagine top news n.1 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
Immagine top news n.2 Il 'problema' De Bruyne accende la rimonta e Conte torna primo. Ma è un Napoli a due facce
Immagine top news n.3 Juventus-Milan 0-0, le pagelle: Pulisic e Leao, così no. Maignan da extratterestre su Gatti
Immagine top news n.4 Elogio dell’Allegrismo, Juventus-Milan è la partita perfetta secondo Brera. 0-0, lo Stadium fischia
Immagine top news n.5 Politano ko nel Napoli, salta la Nazionale. Al suo posto il ct Gattuso convoca Spinazzola
Immagine top news n.6 Juventus-Milan, allo Stadium il ritorno di Allegri e non solo. C'è anche John Elkann
Immagine top news n.7 Brivido Napoli, ma Conte torna a vincere anche in Serie A: Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.2 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.3 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, ennesimo pareggio per Tudor ma ora serve cambiare rotta
Immagine news Serie A n.2 Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop
Immagine news Serie A n.3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"
Immagine news Serie A n.5 Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma pure in Europa"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo meglio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda: "La vittoria una liberazione, ora serve una testa diversa"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Vittoria meritata. Ora un po' di riposo che ne abbiamo bisogno"
Immagine news Serie B n.3 Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Modena si riprende il primo posto: Gliozzi e Mendes stendono l'Entella
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Vivarini: "Nella ripresa mancato l'aspetto caratteriale. L'ha vinta il pubblico"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Donati: "A fine primo tempo eravamo all'inferno e siamo saltati fuori"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Toscano: "Pensiamo gara dopo gara, serve la stessa dedizione di oggi"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti soddisfatto: “Prestazione di livello, questa è la strada giusta”
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta: "Ci servono più coraggio e qualità nell'ultimo passaggio"
Immagine news Serie C n.4 Torres in crisi, ma il DS Colombino conferma Pazienza: "Crediamo in lui"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Cosenza, l'Inter U23 pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Vezzoni: "Punto importante, sono felice per la reazione della squadra"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Squadra camaleontica. Ci tenevamo a vincere all'esordio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, finalmente si parte! Oggi il debutto in Serie A, alla "Sciorba" arriva il Milan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso