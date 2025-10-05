Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salernitana, Raffaele: "Il tifo fa la differenza, questa squadra gioca davvero bene"

Salernitana, Raffaele: "Il tifo fa la differenza, questa squadra gioca davvero bene"
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
ieri alle 18:04Serie C
di Luca Esposito

"La squadra, da dopo Cosenza, gioca molto bene al calcio e quando siamo predominanti e creiamo tanto mi posso permettere di scendere in campo con un doppio centravanti. Era il modo migliore per portare altri calciatori ad essere più presenti in fase offensiva. Fino ad oggi Ferraris ha giocato sempre come seconda punta, ma è bravo a lavorare tra le linee e ho sfruttato le sue caratteristiche. La Cavese, nel primo tempo, aveva undici giocatori nella propria metà campo, ma se non ho perso lucidità ricordo che abbiamo avuto tre occasioni nell'area piccola più tre tiri dalla distanza e qualcosa di interessante su palla inattiva senza subire una sola ripartenza visto che cresciamo nelle preventive. Se non la sblocchi subito diventa complicato per tutti. Nella ripresa abbiamo avuto più qualità nella rifinitura, tanto è vero che abbiamo trovato il pareggio e due volte il vantaggio. Le soluzioni dipendono dall'avversario, dallo stato di forma, da tanti fattori. La Salernitana gioca veramente bene al calcio, purtroppo manca ancora qualcosa per essere solida. Oggi tatticamente non abbiamo concesso nulla, eppure abbiamo preso due gol. Sullo 0-1 eravamo in tre contro due e abbiamo subito cross e anticipo, il secondo lo avete visto tutti". Questa l'analisi del tecnico Giuseppe Raffaele in sala stampa.

Il mister prosegue: "Il pubblico è determinante, sappiamo di essere in una piazza che ci dà soddisfazioni e che le vuole. Poter contare su un sostegno del genere dopo due anni negativi significa che la gente riconosce la generosità del lavoro ed è una cosa bellissima. Questo deve darci voglia di essere al 100% dentro questo progetto, anche nei momenti di difficoltà e dopo la sconfitta col Cerignola il pubblico è stato con noi e la strada da seguire è questa. Sono sicuro che il connubio durerà tutto l'anno perchè il gruppo è eccezionale e non era scontato. Le parole le porta via il vento, ma quello che ho visto in otto partite mi rende orgoglioso: chi esce esulta dopo un gol, chi entra determina. Prevale il noi e non l'io e questo è fondamentale. La mentalità deve essere positiva. Siamo stati straordinari a superare difficoltà, con tutti giocatori nuovi e un allenatore diverso e abbiamo fatto tutto in un mese. Alimentiamo tutto, sapendo che non vinceremo sempre ma che questa coesione farà la differenza".

Raffaele si sofferma sull'FVS e sugli infortuni: "Non è vero che mi sono arrabbiato con i collaboratori, anzi mi hanno confermato che ci fosse espulsione per loro. Quando un giocatore sincero e di peso ti dice che è fallo di mano provi a giocartela, l'intervento c'era e non posso farci nulla se l'arbitro non fischia. Io giustifico tutti in questa situazione, questo strumento non è il VAR con 14 telecamere dove pure ci vogliono 3 minuti a episodio. Anche gli arbitri a volte restano nel dubbio,se non c'è evidenza si tende a conservare. So che manca un rosso a loro per fallo su Tascone. Quanto agli infortuni non sono preoccupato, accade anche alle altre e giocare 5 volte in 15 giorni non è semplice. Quando mi chiedono perchè non ho tolto Capomaggio ammonito c'è un motivo, c'è chi è arrivato in ritardo e chi non ha condizione ottimale. Non è una logica togliere tutti quelli che prendono un cartellino giallo. De Boer era stato preservato in altre occasioni, poi è successo quello che è successo al pari di Cabianca. In 8 gare due problemi con una squadra che giocava ogni tre giorni, un carico elevato. Anzi, sono soddisfatto di aver fatto una settimana piena di lavoro. Villa le ha fatte tutte, idem Golemic senza aver fatto preparazione e questa cosa va pesata quando si dà un giudizio".

Raffaele chiosa così: "Non so come ci vedete da fuori, ma noi siamo tutto tranne che superficiali. Noi stiamo lavorando al massimo, sapendo che abbiamo dei limiti dettati da tanti aspetti. Se vai sotto e la ribalti c'è molto di merito, siamo un mix tra chi sa di essere forte e chi ha voglia di soffrire per esaltare le proprie qualità. Non ci specchiamo su noi stessi, pur con qualche sbaglio che ci costa tanto ed è questa la base per migliorare. Ci sono poi i dati, come quello dei gol subiti, e vanno analizzati. Abbiamo fatti 15 gol, con 6-7 annullati e siamo il miglior attacco. Dalla sofferenza col Siracusa abbiamo avuto una evoluzione sul piano del gioco, anche contro un Casarano che oggi ha vinto in modo spumeggiante in trasferta. Se vogliamo ottenere risultati importanti bisogna costruire tante occasioni e da questo non si scappa. Oggi abbiamo concesso veramente poco a loro, ma evidentemente ci sono leggerezze che si espongono a pericoli. La classifica? Conta il carattere, io vedo un gruppo che dà tutto e c'è entusiasmo".

