AlbinoLeffe, la rabbia di Lopez: "In una partita di calcio non si può dare un rigore del genere"
Mastica amaro Giovanni Lopez, Il tecnico dell'AlbinoLeffe ha contestato in conferenza stampa il calcio di rigore, trasformato poi da Morra, che ha deciso la gara in favore del Vicenza: "Non penso che si possa dare un rigore del genere - riporta trivenetogoal.it - in una partita di calcio non penso che si possa arrivare a dare un rigore del genere, però qui mi fermo. Auguro al Vicenza di stravincere il campionato, a parte che lo ha già stravinto".
