Livorno, Venturato: "Ripartiamo da questo pareggio, nel primo tempo abbiamo fatto male"

Dopo il pareggio contro la Sambenedettese, il tecnico del Livorno Roberto Venturato ha commentato in sala stampa: "Sapevamo che ci avrebbero affrontato in questo modo, diciamo difensivo - riporta amaranta.it -. Abbiamo cercato di muovere il pallone per metterli in difficoltà, nel primo tempo abbiamo fatto male, nel secondo tempo un po’ meglio. Ottenere un punto in questo stadio è comunque importante e da questo dobbiamo ripartire.

Contro squadre che si chiudono in questo modo devi essere bravo nell’attaccare la profondità e giocare in ampiezza. In questo senso noi dobbiamo migliorare perché oggi ci siamo riusciti molto poco. Anche a centrocampo potevamo tenere di più il pallone. Questa squadra ha margine di crescita anche da questo punto di vista.

Dobbiamo sempre cercare il risultato, questo i calciatori lo sanno bene. A volte può succedere di non riuscire ad interpretare certe gare, ma l’obiettivo deve essere sempre la vittoria. Adesso ripartiamo da questo pareggio che è comunque importante".