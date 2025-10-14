TMW Okaka svela: "Nel 2014 vicino al Milan, poi all'Inter. La Samp bloccò tutto"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'attaccante del Ravenna, Stefano Okaka, ha raccontato un retroscena di mercato che risale ai tempi in cui giocava alla Sampdoria, nella stagione 2014/2015.

Una squadra cui sei stato vicino che non hai mai detto?

"Dopo la Sampdoria nel 2014/15 ero vicino a Milan ed Inter. Ho avuto qualche discussione con il club e non mi hanno più lasciato andare. All'inizio ero più vicino al Milan, ne parlavo con Galliani. Poi all'Inter, con Mancini: penso che la Samp avesse già trovato un accordo con i nerazzurri. Sono subentrati alcuni problemi, ma la Samp rimane nel mio cuore".

A proposito di Samp: può svoltare dopo l'ultima vittoria in campionato?

"La Samp è sempre la Samp. Nella vita bisogna accettare che ci possano essere momenti belli ed altri brutti. Ora c'è da lottare, ma con il sostegno dei tifosi ne verrà fuori".

Conosci bene Roma: come vedi uno come Gasperini dopo questa partenza?

"Lo vedo bene, a Roma serve uno come Gasperini. A Roma dopo Totti, Cassano e De Rossi sono arrivati molti grandi calciatori, anche se spesso non ancora affermati. Ecco, in questo contesto è perfetto uno come Gasp, basta vedere cosa ha fatto con l'Atalanta. La persona giusta nel posto giusto".