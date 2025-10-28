Ricci sblocca subito Atalanta-Milan, con la collaborazione di Ederson: 0-1 al minuto 4
TUTTO mercato WEB
Immediato vantaggio del Milan sul campo dell'Atalanta, con gol di Samuele Ricci al minuto 4. Il centrocampista colpisce di prima intenzione una palla che esce dall'area e, grazie anche al beffardo tocco di Ederson, fa entrare la sfera alle spalle di Carnesecchi.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
4 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
Primo piano
Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"