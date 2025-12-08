Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"

Brutte scene nel corso della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C femminile fra Moncalieri Women e Pro Palazzolo vinta dalle padrone di casa per 4-3 al termine di una gara ricca di colpi di scena e reti.

Nel corso del primo tempo, come riporta Piemontesport.to.it, infatti dagli spalti sono arrivati degli insulti sessisti nei confronti dell’arbitra della gara. “Vai a lavare i piatti” è stata la frase arrivata dagli spalti con l’autore che nonostante ha ribadito una seconda volta la stessa frase nonostante i presenti attorno a lui rumoreggiassero in dissenso invitando la direttrice di gara a prendere nota dell’insulto.

Un episodio riconducibile alla responsabilità individuale e non alla società Pro Palazzolo, dato che gli stessi sostenitori della squadra ospite presenti sugli spalti hanno prontamente preso le distanze e condannato il comportamento del tifoso.