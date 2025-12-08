Landucci: "Un po' polli all'inizio, ma questo Milan non molla mai. Leao? Fastidio all'adduttore"

Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino in rimonta. Queste le sue principali dichiarazioni: "Nel primo tempo loro ci aspettavano, noi siamo stati un po' polli perché non allargavamo il gioco, ma poi abbiamo dimostrato grande carattere. Siamo una squadra che non molla mai. Dobbiamo ringraziare la squadra e i dottori, Pulisic si è messo a disposizione e ci ha dato una grossa mano. Questo Milan ha dimostrato un grande spirito, non ha mollato e ci ha creduto fino alla fine".

Sulla reazione nella ripresa: "Il gol di Rabiot ci ha dato forza e convinzione. Nella ripresa siamo stati più ordinati, più offensivi e abbiamo fatto girare meglio la palla. Questa è una vittoria molto importante per noi".

Sull'infortunio di Leao: "Leao farà domattina gli esami. Ha avuto un fastidio all'adduttore, speriamo non sia niente di grave".

Su Pulisic: "Pulisic lo vedi negli spogliatoi e sembra molto tranquillo. In campo però è un cecchino, è un calciatore forte che vuole sempre fare gol".

Su Loftus-Cheek: "Lui ha tutto per essere un grandissimo giocatore: tecnica, forza, fisicità. Nella sua carriera è stato frenato dagli infortuni, ma stasera ha fatto un grande secondo tempo".

Su Ricci: "Ricci è cresciuto tanto, è intelligente, uno che capisce le cose al volo. È un professionista serio, che all'inizio ha avuto delle difficoltà e giocava poco, ma non ha mollato niente e si è sempre allenato al massimo, col sorriso. Anche oggi ha dimostrato di essere molto utile al Milan".

Sul gruppo squadra: "Io e Allegri abbiamo lavorato con tanti gruppi di calciatori, ma questo gruppo lavora duro e non si lamenta mai. Fa proprio piacere starci insieme, condividiamo tante cose. Avanti così, con umiltà".

Sulla convivenza tra un lucchese e un livornese in panchina: "Siamo toscani, ci capiamo. Lavoriamo insieme da anni e ci conosciamo molto bene. Siamo anche simpatici (ride, ndr)".