Maresca: "Palladino è venuto a vederci prima dell'Atalanta. Vi spiego perché non c'è Palmer"

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di domani contro l'Atalanta in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni principali, a partire dall'esclusione di Cole Palmer per quest'incontro: "Cole Palmer è stato un paio di mesi fuori e ora sta rientrando, ma non può ancora giocare ogni tre giorni. Ha fatto un'ora di gioco due giorni fa, l'idea è quella di proteggerlo un po' e che sia pronto per la prossima".

Sulle tante assenze in attacco: "Abbiamo avuto diversi problemi, probabilmente anche come conseguenza alla lunga stagione che abbiamo avuto l'anno scorso. Penso a Delap, Palmer... Ci stiamo portando dietro un po' di problemi, ma proveremo a fare anche domani quello che cerchiamo di fare sempre: fare del nostro meglio per vincere".

Sul suo rapporto con mister Palladino: "Era alla Juve con Gasperini allenatore in Primavera, quando io arrivai in bianconero. Ricordo che ogni tanto veniva su in prima squadra. Lo conosco, prima che iniziasse a lavorare per l'Atalanta poi è venuto a vedere delle nostre partite al Chelsea. Mi ha chiamato e siamo stati in contatto".

Sull'Atalanta di Palladino: "L'Atalanta è una squadra aggressiva, che prova a fare un determinato tipo di calcio. Ma noi proveremo a fare del nostro meglio per vincere domani".

Se ha voglia di allenare in Italia un giorno: "Oggi rappresento uno dei club più importanti del mondo e sono veramente contento. Poi quello che può succedere tra un giorno, una settimana, un mese non possiamo certo controllarlo".