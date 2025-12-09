9 dicembre 2021, Benatia saluta il calcio. Dopo avere giocato con Udinese, Roma, Juve e Torino

Il 9 dicembre del 2021, Medhi Benatia saluta il calcio giocato. Dopo avere giocato con Udinese, Roma, Juventus e Torino - in Italia - il difensore marocchino era al Fatih Karagumruk, dopo l'esperienza all'Al Duhail in Qatar. Solo sei partite con i turchi e la decisione maturata di non continuare più, per intraprendere una carriera nuova, quella del dirigente, che continua ora come ds dell'Olympique Marsiglia.

Sui social Benatia scrive una lunga lettera ai propri fan. "Fin da piccolo avevo un solo sogno, diventare un calciatore professionista. Per arrivarci ho dovuto sforzarmi e lavorare sodo, fare sacrifici, ma soprattutto pormi nuovi obiettivi in ​​ogni fase della mia carriera. Grazie a Dio ho avuto la fortuna di diventare un calciatore professionista ma come si dice in questa professione, la parte più difficile non è firmare il primo contratto ma durare nel tempo. Dopo più di 15 anni di buono e leale servizio al calcio, avendo giocato nelle competizioni più prestigiose, ho deciso di chiudere la mia carriera“.

Dopo avere salutato i club di cui ha difeso i colori, ecco la chiosa finale. "Infine per concludere vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e che mi hanno sostenuto per tutto questo tempo, i miei genitori, mia moglie, i miei figli, il mio agente, i miei cari amici e voi che mi seguite. Dicono che la fine di una cosa è sempre l'inizio di un'altra... Quindi dico a presto, sempre con il lavoro e la passione come linea guida. Medhi".