Juventus Women, Beccari: “In Champions stimoli enormi. Contro il St. Polten partita fondamentale”

Luca Bargellini
Oggi alle 20:25Calcio femminile
Luca Bargellini
fonte Camillo Demichelis

Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women ha parlato alla vigilia della sfida al St.Polten, valida per la 5ª giornata della fase a gironi della Women's Champions League, in programma domani.

Come stai a livello fisico e mentale?
"A livello personale fisicamente sto bene, sto trovando continuità e posso dire di essere al meglio. A livello mentale sto trovando il mio equilibrio che è quello che mi è mancato soprattutto l'anno scorso. La squadra sta bene e vogliamo finire al meglio il 2025. Sappiamo che  domani possiamo raggiungere uno dei nostri obiettivi personali quindi vogliamo fare bene".

Hai maggiori stimoli in Champions?
“Ovviamente giocare in Champions ti porta stimoli superiori.Vuoi dare il massimo per questo palcoscenico così importante ma anche il campionato è altrettanto importante. Domani come contro il Lione darò e daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Ovviamente la Champions ti regala maggiori stimoli".

Cosa vi ha lasciato la partita contro il Lione?
“La partita con il Lione ci ha insegnato tanto si in positivo che in negativo. Ora sappiamo che possiamo fare prestazioni del genere anche contro una squadra fortissima come il Lione. Ovviamente ci ha lasciato anche un po’ di amarezza ma ci servirà per avere più esperienza anche in campionato”.

Sei soddisfatta della tua stagione?
“Sono soddisfatta per come ho iniziato la stagione. Sto cercando continuità che è quello che mi è sempre mancato nelle passate stagioni. So che posso migliorare per i goal ma sto lavorando per aiutare la squadra in fase difensiva anche. Spero di poter contribuire con più goal”.

Cosa ti aspetti dalla partita di domani?
“Domani sarà sicuramente una partita difficile, ma per noi è importantissima per la classifica. Sappiamo che sono un'avversaria con voglia di rivalsa ma noi siamo concentrate sul nostro e vogliamo vincere”.

Sulla vostra Champions?
“Siamo una squadra che può giocarsela molto bene in Europa e anche in Italia. Noi stiamo crescendo partita dopo partita e vogliamo fare bene in Italia e in Europa. Siamo un grande gruppo e vogliamo portare a casa i nostri obiettivi”.

Sul gol contro il Lione..
“Un momento speciale, il primo goal in Champions ma soprattutto arrivato in un  periodo lungo senza segnare. Avevo avuto due infortuni poi non segnavo, quello è stato un momento speciale, poi segnare in Champions contro il Lione è stato il doppio più importante. È stata una liberazione perchè aspettavo questo gol da tanto e non sono riuscita trattenere l'emozione".

