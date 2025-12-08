Cesena, Zaro: "Pareggio che fa male, ma abbiamo consapevolezza del nostro valore"

Giovanni Zaro, difensore del Cesena, ha analizzato attraverso i microfoni della stampa, il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Padova:

"Il gol subito nel finale sicuramente fa male, perché, a parte una piccola fase iniziale nella quale abbiamo concesso solo un po’ più di palleggio all'avversario, poi abbiamo alzato nettamente i ritmi ed abbiamo preso le misure ai nostri avversari. Abbiamo fatto un buon primo tempo con delle situazioni in cui potevamo fare gol, mentre loro in tutta la partita non si sono quasi mai resi pericolosi. Nel secondo tempo sicuramente abbiamo fatto ancora meglio, abbiamo avuto occasioni chiare, nitide ed abbiamo trovato il gol forse nella maniera più inaspettata con un gran tiro di Adamo. Dispiace aver subito gol in quella che, probabilmente, è stata l'unica vera loro occasione.

Prendiamo questo punto, che ci dà consapevolezza per la prestazione offerta. È chiaro che, a caldo, non è facile leggere questa partita in maniera positiva, ma oggi la prestazione l'abbiamo fatta e per lunghi tratti siamo stati i padroni del campo: quindi, anche se accettare un pareggio oggi non è semplice, bisogna farlo e andare avanti".