Virtus Entella, Chiappella: "Poco da rimproverare ai ragazzi, meritavamo un punto"

Oggi alle 22:55
Stefano Scarpetti

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Entella, superata dallo Spezia nei minuti finali. Si interrompe così la lunga serie positiva interna dei "diavoli neri" dopo 10 mesi. Al termine del derby di questa sera è intervenuto in sala stampa Andrea Chiappella il quale fornisce la sua analisi della partita con la consueta grande lucidità:

"Ho poco da rimproverare, sembra strano fare i complimenti alla squadra dopo una sconfitta ma mi sento di farlo. Ha dato tutto dal primo minuto all'ultimo, a maggior ragione dopo l'espulsione si è ulteriormente compattata facendo un ultima mezz'ora ottima sotto tutti i punti di vista, sfiorando il gol con Karic. C'è amarezza per il risultato che si è materializzato su una palla inattiva, forse potevamo fare qualcosa in più in quella circostanza".

Poi aggiunge: " Anche Lo Spezia ha fatto una buona partita anch'essa è stato un derby molto combattuto, abbiamo sofferto inizialmente la loro intraprendenza, pressing e fisicità portandoci a sbagliare oltremisura. Con il passar del tempo siamo riusciti a capire il tipo di partita alzando baricentro, il livello di duelli ed intensità e siamo riusciti a pareggiare il loro approccio. Oltre al gol annullato di Guiu abbiamo avuto un altra occasione limpida, nel secondo tempo abbiamo impattato bene nelle due fasi dove ci è mancato cinismo di portare a casa di un punto che meritavamo". Sul futuro ha detto : "Dobbiamo essere bravi a ricaricarci subito, siamo compatti, solidi e di valori sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo far tesoro di queste sconfitte che possono essere frustranti dal punto di vista emotivo ma vanno incassate bene, nel modo giusto e prepararci al meglio perchè non possiamo concedere nulla e ogni partita dobbiamo fare bottino pieno".

