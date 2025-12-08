Slot: "Non mi aspettavo lo sfogo di Salah. Vi spiego perché Chiesa non è partito per Milano"

Mister Arne Slot, intervistato da Sky Sport alla vigilia di Inter-Liverpool, ha parlato così dei nerazzurri e dei temi d'attualità in casa Reds: "Domani affrontiamo una squadra veramente forte, che quest'anno sta facendo molto bene sia in campionato sia in Champions League. Sarà una partita molto difficile. In Champions i nerazzurri hanno giocato due finali, perdendo col Paris Saint-Germain pochi mesi fa. Noi però ci proveremo, faremo di tutto per vincere domani".

Sul caso Salah e la sua non convocazione per l'Inter.

"Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi, assolutamente no. La reazione è quella che abbiamo deciso immediatamente: non è stato convocato, non sarà della partita".

Sull'esclusione di Chiesa: "Non si sentiva bene oggi, peccato perché sarebbe stato speciale per lui giocare qui in Italia e a San Siro. Se domani starà meglio, vediamo se partirà".