Live TMW Milan, Ricci: "Gara dai due volti: timidi nel primo tempo, grande reazione nella ripresa"

23.56 - Il centrocampista del Milan, Samuele Ricci, incontrerà i giornalisti dopo la vittoria per 2-3 contro il Torino, valida per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ci racconta la forza mentale di questo gruppo?

"Per me è stata una serata emozionante, qui sono cresciuto e il Toro e i tifosi mi hanno dato tanto supportandomi sempre. Ho ancora rapporti con persone che lavorano nel Toro ed è una cosa bella e importante. E' stata una gara dai due volti: siamo entrati troppo timidi, poi c'è stata una grande reazione nella ripresa"

Cosa vi ha detto Landucci all'intervallo?

"Che la partita era aperta e che avremmo potuto ribaltarla. Siamo tornati in campo compatti e con un obiettivo, abbiamo gestito i momenti e ci ha portato dei frutti"

Cosa vi danno Rabiot e Pulisic?

"Sono due grandi giocatori. Il gol di Rabiot è inaspettato, da quella posizione, e ha cambiato la partita. Siamo tornati in campo con un morale differente, sul 2-0 sarebbe stato più difficile. E' un giocatore molto importante, si sente in campo anche quando non fa cose stratosferiche e fa sempre la cosa giusta perdendo pochi palloni. Pulisic? Lo abbiamo visto in hotel, non sapevamo che sarebbe venuto e ha mangiato da solo. Se è sempre così, lo faremo venire dopo (ride, ndr)"