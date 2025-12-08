Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
Una doppietta di Martina Piemonte nel primo tempo basta alla Lazio per avere la meglio su Sassuolo in trasferta e tenere il passo del gruppone alle spalle della Roma capolista e dunque continuare a tenere vivo il sogno di una qualificazione in Europa. A nulla basta la rete della bandiera di Doms a venti dalla fine per un Sassuolo che deve iniziare a guardarsi alle spalle vista la classifica.
Le biancocelesti invece restano agganciate all'Inter a due punti dalla coppia Juventus-Fiorentina che attualmente si divide la terza piazza in Serie A Women.
SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Napoli Women-Milan 0-2
65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah
Roma-Juventus 1-1
12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)
Inter-Genoa 5-0
9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic
Fiorentina-Ternana Women 1-0
2’ Omarsdottir
Parma-Como Women 0-1
85’ Kruse
Sassuolo-Lazio 1-2
33’ e 42’ Piemonte (L), 71’ Doms (S)
Classifica - Roma 19, Como Women 15, Juventus 14, Fiorentina 14, Napoli Women 13, Milan 13, Inter 12, Lazio 12, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4
