Live TMW Torino, Zapata: "Serata agrodolce: contento per il gol, ma la sconfitta fa male"

23.49 - L'attaccante del Torino, Duvan Zapata, incontrerà i giornalisti dopo la sconfitta per 2-3 contro il Milan, valida per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ha segnato ma avete perso...

"Sono sentimenti agrodolci, cercavo il gol da tanto tempo. Sono contento perché l'ho ritrovato, ma c'è anche la sconfitta che è una cosa che fa male. Stavamo vincendo 2-0, perderla fa male. Dobbiamo portarci dietro le cose positive: abbiamo affrontare un Milan che lotta per i primi posti, hanno un grande valore. Il risultato è un po' ingiusto".

Come vive la concorrenza?

E' sempre bello segnare, vivo per il gol. La concorrenza deve fare bene alla squadra, bisogna lottare per il posto. Ora tornerà Simeone e darà ancora più valore al nostro attacco, è importante che tutti noi troviamo il gol".

Da dove si riparte?

"E' un momento difficile, prima del Como venivamo da risultati utili e ora tre sconfitte di fila. Dobbiamo tenere duro e non mollare, nelle difficoltà della gara a volte sembra che non siamo sul pezzo. E' una cosa da migliorare, bisogna soffrire insieme"

Cos'ha pensato dopo aver segnato?

"Non sapevo come esultare...Ero talmente emozionato che non sapevo cosa fare, ho fatto ciò che mi sono sentito. Spero di continuare, i gol per la squadra sono importanti. Mentalmente segno in tutte le partite, dedico il gol a mia figlia appena nata"

La spaventa questo percorso del Toro?

"Uno dei problemi è che prendiamo troppi gol, è una delle cose da migliorare. Anche mentalmente, nei momenti difficili, bisogna tenere duro. Dobbiamo migliorare in tante situazioni, dovremo farci trovare pronti per la prossima"

Ore 23.56 - Termina la conferenza stampa di Zapata