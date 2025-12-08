Sambenedettese, malore per il presidente Massi: è stato dimesso dall'ospedale

Apprensione e poi sollievo in casa Sambenedettese per le condizioni di salute del presidente Vittorio Massi. Il massimo dirigente del club rossoblù è stato colpito da un malore improvviso che ha reso necessario il ricovero ospedaliero per gli accertamenti del caso nella giornata di ieri.

La società aveva immediatamente diramato un comunicato per informare tifosi e città della situazione, chiedendo rispetto e riservatezza per la famiglia in un momento così delicato. Il messaggio del club sottolineava come non fosse il tempo di polemiche o discussioni, ma solo di vicinanza e sostegno verso una figura di riferimento non solo sportivo ma anche sociale per l'intera comunità.

Le notizie arrivate nel pomeriggio di oggi hanno tranquillizzato l'ambiente: Massi è stato dimesso ed è tornato al proprio domicilio all'ora di pranzo. Il presidente, attraverso la società, ha voluto ringraziare pubblicamente il reparto di cardiologia dell'ospedale Madonna del Soccorso, con particolare menzione al dottor Parato e a tutto il personale medico e infermieristico che lo ha seguito durante la degenza.

Il percorso sanitario non si conclude qui: il presidente dovrà sottoporsi ad altri accertamenti programmati nelle prossime settimane per completare il quadro diagnostico. La Sambenedettese ha assicurato che ogni eventuale aggiornamento verrà comunicato attraverso i canali ufficiali, sempre nel rispetto della privacy e delle indicazioni mediche.