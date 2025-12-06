Podcast TMW Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi

L'esordio da titolare con gol e con una prestazione monstre. Certo, il gap tra Inter e Venezia è evidente, ma la partita di Andy Diouf, gli elogi di Christian Chivu, quelli dei compagni, non lasciano spazio a dubbi. Chi considerava il francese pagato a caro prezzo in estate dal Lens un flop... Ha sempre del tempo per ricredersi. Perché?

Ve lo spieghiamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Nella gara contro il Venezia, ritorna in campo anche Josep Martinez

Josep Martinez ha giocato da titolare la partita vinta 5-1 dall'Inter contro il Venezia ed è stata la sua prima gara dopo ciò che è successo lo scorso 28 ottobre, quando il portiere nerazzurro investì un uomo di 81 sulla carrozzina elettrica che aveva invaso la sua corsia di marcia, uccidendolo. Lo spagnolo ha pubblicato un post su Instagram per commentare il suo rientro: "Che bella sensazione tornare in campo con i miei compagni. Un buon test per ritrovare il ritmo e sensazioni per quello che ci aspetta. Con più forza e motivazione che mai". La partita è stata dominata dalla squadra di Cristian Chivu, che ha da subito preso il controllo della situazione ed è passata in vantaggio con il gol di Diouf. Il raddoppio è arrivato con un grandissimo gol di Esposito, poi Thuram con una doppietta ha siglato la terza e la quarta rete della partita. Inutile la rete di Sagrado per gli ospiti, che ha preceduto quella del definitivo 5-1 di Bonny.