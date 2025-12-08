Padova, Crisetig: "Prestazione buona contro il Cesena. Il Papu? Può fare la differenza"

Presente in conferenza stampa assieme al compagno Kevin Varas, Lorenzo Crisetig, centrocampista del Padova, ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Cesena nel pomeriggio di oggi:

“Il gol - si legge su TrivenetoGoal -? Le paste le porta lui (ride ndr.). Abbiamo fatto una buona prestazione e sarebbe stato un peccato non raccogliere nulla. Dal mio punto di vista dall’esterno può sembrare che sia la vecchia guardia a trainare, ma fidatevi che anche i nuovi danno una grande mano. I ritmi sono alti, le partite tante, ma tutti in allenamento andiamo al massimo. Questa è la cosa che ci contraddistingue. Era molto importante raccogliere punti. L’aspetto più positivo è la prestazione. Abbiamo mosso bene palla, con pazienza e ovviamente è fondamentale essere riusciti a recuperare la partita.

E’ innegabile che il Papu abbia delle qualità incredibile. Non dimentichiamoci che ha avuto due anni di inattività e un infortunio abbastanza importante prima di rientrare a giocare. Può dare una grande qualità e fare la differenza, perché crea imprevedibilità e problematiche alla squadra avversaria. Può darci una grande mano”