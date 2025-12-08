A Torino in scena la febbre del lunedì sera: Pulisic entra e ribalta i granata. Milan primo

La febbre del lunedì sera è quella che permette al Milan di ribaltare il Torino dopo essere stato sotto di due reti. Il protagonista assoluto è Christian Pulisic, che questa partita non doveva nemmeno giocarla. Debilitato dalla febbre che gli aveva impedito anche di allenarsi. Allegri lo recupera all'ultimo, lo porta in viaggio con i suoi e alla fine lo getta nella mischia, con i rossoneri che stavano perdendo per il 4° anno consecutivo all'Olimpico Grande-Torino. E cambia la storia, della partita e della classifica. Perché con questo successo per 2-3 il Milan chiude la 14ª giornata da primo in classifica, se pur in coabitazione con il Napoli.

Eppure tutto era indirizzato per la rinascita granata, dopo due sconfitte consecutive: Tomori la prende di mani dopo pochi minuti e Vlasic su rigore la mette alla sinistra di Maignan che intuisce ma questa volta non ci arriva. Raddoppio con Duvan Zapata al 17'. Grande ripartenza dei granata su pallone perso da Nkunku, Vlasic si avvia verso il limite dell'area e scarica verso destra per Zapata che prende la mira e scarica un rasoterra di destro che finisce tra le gambe di Pavlovic e supera Maignan. Il colombiano non segnava da 14 mesi. Partita che si riapre al 24' grazie ad Adrien Rabiot al suo primo con la maglia del Milan. Il francese fa tutto da solo, liberando un sinistro potente da fuori area che cambia traiettoria e supera Israel.

Le notizie brutte però per il Milan non finiscono, perché Leao si fa male. L'attaccante esce al 31' toccandosi l'inguine. Al suo posto viene inserito l'ex della partita, Samuele Ricci. Cambia pertanto l'assetto con Christopher Nkunku che diventa prima punta e Ruben Loftus-Cheek avanzato a supporto del francese, lasciando a Ricci il ruolo di mezz'ala destra.

La svolta al 65': fuori Bartesaghi, dentro Pulisic. L'americano impiega meno di un minuto per trovare il gol: traversone dalla sinistra di Saelemaekers, il trequartista stoppa e col sinistro supera Israel. Altri 11 minuti e la ribalta: Loftus-Cheek allunga per Ricci sulla destra, cross al centro e Pulisic ancora di sinistro supera Israel: 2-3 e si prende pure il primo posto nella classifica marcatori. Il tabù Torino è infranto, il Milan continua a guardare tutti dall'alto al basso.