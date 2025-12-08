Ufficiale
Union Brescia, esonerato Aimo Diana e il suo staff. La nota della Leonessa
Con il ko nel derby contro il Lumezzane sono saliti a cinque i turni di campionato senza vittorie per l'Union Brescia di Aimo Diana (3 pareggi e 2 sconfitte). Un ruolino di marcia che ha visto il disavanzo dal Vicenza primo in classifica salire fino a 13 punti. Per questo motivo è arrivato l'esonero dell'allenatore:
"Union Brescia comunica di aver sollevato Mister Aimo Diana e il suo staff dall’incarico di guida della Prima squadra.
Il Club desidera ringraziare il tecnico per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati quotidianamente, così come per il forte attaccamento ai nostri colori. A Mister Diana e al suo staff va il più sincero augurio per il prosieguo della loro carriera".
