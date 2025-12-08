Coppa Italia di Serie C, gli arbitri dei quarti di finale. Ternana-Brescia a Gavini di Aprilia
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha rese note le designazioni arbitrali per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C
Potenza-Crotone
Direttore di gara: Ursini di Pescara
Assistenti: Fumarolo-Alessandrino
IV° Ufficiale: Spina
Pro Vecelli-Latina
Direttore di gara: Bozzetto di Bergamo
Assistenti: Sicurello-Marchese
IV° Ufficiale: Mbei di Cuneo
Ravenna-Renate
Direttore di gara: Nigro di Prato
Assistenti: Tesi-Pandolfo
IV° Ufficiale: Renzi
Ternana-Union Brescia
Direttore di gara: Gavini di Aprilia
Assistenti: Macripò-Starniti
IV° Ufficiale: Ubaldi
