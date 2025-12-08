Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa si porta a +4 sulla zona retrocessione

Con il secondo successo consecutivo, il Genoa si allontana dalla zona retrocessione portandosi a +4 sul Pisa. Squadra in grande salute, al quinto risultato utile consecutivo. Dall'addio di Patrick Vieira sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi. Battuta d'arresto che è anche un colpo duro per le ambizioni dell'Udinese, impantanato in quella metà classifica che la vede già lontana sia dalla zona salvezza che dalla zona Europa. Ecco la classifica aggiornata e il quadro della 14ª giornata:

Sassuolo - Fiorentina 3-1

9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)

Inter - Como 4-0

11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

Hellas Verona - Atalanta 3-1

28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)

Cremonese - Lecce 2-0

53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria

Cagliari - Roma 1-0

82' Gaetano

Lazio - Bologna 1-1

38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)

Napoli - Juventus 2-1

7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)

Pisa - Parma 0-1

40' rig. Benedyczak

Udinese - Genoa 1-2

34' rig. Malinovskyi (G), 65' Piotrowski (U), 83' Norton-Cuffy

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

1. Napoli 31

2. Inter 30

3. Milan 28

4. Roma 27

5. Bologna 25

6. Como 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Cremonese 20

10. Lazio 19

11. Udinese 18

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Cagliari 14

15. Genoa 14

16. Parma 14

17. Lecce 13

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6

MARCATORI

7 reti: Lautaro Martinez (Inter)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Bonazzoli (Cremonese), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao e Pulisic (Milan)

15ª GIORNATA

Lecce - Pisa (12 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Torino - Cremonese (13 dicembre, ore 15, DAZN)

Parma - Lazio (13 dicembre, ore 18, DAZN)

Atalanta - Cagliari (13 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Milan - Sassuolo (14 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Hellas Verona (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Napoli (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Inter (14 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Bologna - Juventus (14 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Roma - Como (15 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)