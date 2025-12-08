TMW Union Brescia, esonerato Diana dopo il ko nel derby: Zaffaroni in pole per la panchina

Cambia guida tecnica l'Union Brescia. La società lombarda ha deciso di sollevare dall'incarico Aimo Diana dopo una striscia negativa di cinque giornate consecutive senza successi, culminata con la sconfitta nel sentito derby contro il Lumezzane.

Il bilancio recente della squadra racconta di un periodo complicato: tre pareggi e due ko che hanno fatto lievitare il distacco dalla vetta occupata dal Vicenza fino a 13 lunghezze, una distanza che ha spinto la dirigenza a optare per il cambio in panchina.

Secondo quanto risulta a TuttoMercatoWeb.com, il favorito per raccogliere l'eredità di Diana è Marco Zaffaroni. Il tecnico del 1969 rappresenta un profilo conosciuto dal presidente Giuseppe Pasini, avendolo già avuto sulla panchina della Feralpisalò tra ottobre 2023 e maggio 2024.

Da non escludere però la pista che porta a Eugenio Corini, nome di spessore che resta sullo sfondo come alternativa qualora la trattativa con Zaffaroni non dovesse concretizzarsi. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore, con il club intenzionato a dare una svolta rapida per non perdere ulteriore terreno in classifica.