Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller

Tutti i fantacalcisti d'Italia, o quasi, avevano strizzato l'occhio e alzato il prezzo in sede d'asta quando è stato chiamato il nome di Lennon Miller dell'Udinese. Tutti a sperare e a sognare in un nuovo Scott McTominay o anche in un novello Lewis Ferguson. Invece servirà tempo al centrocampista preso dal Motherwell, per adesso sempre comprimario coi friulani. Ma la dritta giusta arriva da... Gokhan Inler.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Le parole di Inler

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, parlando del futuro dei bianconeri e dei talenti che potrebbero diventare delle certezze nei prossimi anni: "Ne abbiamo tantissimi da far crescere. Tra quelli già noti dico Arthur Atta o Thomas Kristensen, tra i giovani dico Idrissa Gueye o Lennon Miller. Sono profili già importanti per noi e sono sicuro che potranno fare una grande carriera". Quello che ha impressionato di più in questo avvio di stagione, soprattutto per la maturità raggiunta, è stato Arthur Atta, che è stato accostato anche alle big del nostro campionato e ad alcuni top club d'Europa. Inler ha spiegato quali sono i suoi segreti: "È un professionista esemplare. Deve ancora crescere, ma è già a un livello top. Lui vive per il calcio". Nel corso della sua carriera fino a questo momento Arthur Atta vanta 44 presenze e 2 gol con l'Udinese, 43 gettoni e 2 centri con il Metz e 16 apparizioni e 5 centri con la seconda squadra dei francesi. Inoltre è sceso in campo 6 volte con la Francia Under 20. Il suo contratto con i friulani è valido fino al 30 giugno 2029, dunque per le prossime 3 stagioni e mezzo.