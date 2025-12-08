La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
La Juventus è tornata in campo, dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma in campionato, per preparare la sfida contro il St. Polten di domani pomeriggio in Women's Champions League. La squadra del tecnico Massimiliano Canzi andrà alla caccia di un successo per avvicinare la qualificazione ai play off e continuare così la propria corsa in Europa. Per l'allenatore bianconero ottime notizie dal gruppo visto che tutte le giocatrici saranno a disposizione per la sfida contro le austriache.
Women’s Champions League, 5ª giornata
Martedì 9 dicembre
Ore 18:45
St. Pölten – Juventus
Ore 21:00
Arsenal - Twente
Paris SG - OH Leuven
Real Madrid - Wolfsburg
Mercoledì 10 dicembre
Ore 18:45
Barcelona - Benfica
Vålerenga - Paris FC
Ore 21:00
Chelsea - Roma
Man United - OL Lyonnes
Atlético de Madrid - Bayern
Classifica
Lione 10
Barcellona 10
Wolfsburg 9
Bayern Monaco 9
Manchester United 9
Chelsea 8
Real Madrid 7
Juventus 7
Atletico Madrid 6
Arsenal 6
Paris FC 5
OH Leuven 5
Valerenga 4
Twente 2
Benfica 1
St. Polten 1
Roma 1
Paris Saint-Germain 0
