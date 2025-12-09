...con Alessandro Calori

“Il Milan ha giocato un primo tempo dove non aveva punti di riferimento. Poi si è fatto anche male Leao. Nel secondo tempo Pulisic ha cambiato tutto, la squadra ha fatto una rimonta importante” Così a TuttoMercatoWeb.com l'allenatore - ex tra le altre di Trapani, Brescia e Lazio Primavera - Alessandro Calori.

Che succede al Torino?

“Gli ultimi due risultati non sono stati positivi, è un ambiente un po critico. Però penso che sia una buona squadra. Pesa più la sconfitta contro il Lecce che quella contro il Milan. Oggi il Torino è un po in difficoltà ma può tornare in carreggiata”

Delude, parecchio, la Fiorentina.

“Una situazione più unica che rara. Ci sono più cose che non vanno, non solo i risultati. Le tante aspettative non mantenute fanno sì che debba essere ricostruita un’autostima che sta mancando”.

Come possono svoltare i viola?

“Innanzitutto bisogna rendersi conto della situazione. Poi deve iniziare una scalata e fare delle scelte anche drastiche. Poi a gennaio mi aspetto una mini rivoluzione. Questa situazione ad inizio anno era davvero impensabile. Oggi bisogna tornare a galla ritrovando serenità e diventando squadra. Altrimenti diventa molto difficile”.

Serie B: su chi punta per la promozione?

“Tre tra Palermo, Monza, Venezia e Frosinone".

Il Modena ha rallentato...

" Il Modena era partito molto bene, ha avuto un periodo di appannamento. Però sta facendo un ottimo campionato. E poi c'è ancora il mercato di gennaio".