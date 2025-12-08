Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"

Il Como Women è una delle grandi rivelazioni di questa stagione. La formazione lariana infatti sta proseguendo nel suo percorso di crescita anche se in pochi se la aspettavano seconda in classifica a questo punto della stagione. Dopo il successo contro il Parma di ieri il tecnico Stefano Sottili ha commentato così la prestazione e l’ottimo momento della sua squadra: "Nel primo tempo abbiamo espresso una qualità decisamente superiore, mentre nella ripresa il Parma ha fatto meglio di noi, pur senza creare vere occasioni da gol. Il grande merito della squadra è stato proprio quello di saper soffrire nei momenti di difficoltà”.

“Tecnicamente, nel secondo tempo abbiamo disputato una gara modesta: abbiamo perso troppi palloni e fatto fatica nella gestione. Tuttavia, l’applicazione e l’attenzione delle ragazze nella fase di non possesso ci hanno permesso di concedere pochissimo. - prosegue Sottili come riportano i canali ufficiali del club - Allo stesso tempo siamo riuscite a concretizzare al meglio le poche occasioni avute. Bisogna essere onesti, non ne abbiamo create molte. In passato era capitato l’opposto, ovvero produrre tanto senza riuscire a finalizzare. Il calcio è anche questo”.



Infine un elogio alla propria squadra: “Il vero premio va alla squadra, che ha saputo stringere i denti e restare compatta nel momento più difficile della partita, quando il Parma, nella gestione del pallone, è stato superiore a noi. Era importante dare continuità ai risultati. Mi piacerebbe vedere per tutti i novanta minuti la personalità e la qualità mostrate nel primo tempo, soprattutto nella gestione della palla. Ma nell’arco di una gara esistono fasi in cui bisogna saper soffrire, e oggi le ragazze sono state esemplari. Siamo state brave a recuperare palla in zone del campo dove solitamente facciamo più fatica, e soprattutto a non concedere occasioni da gol. Da questa partita portiamo a casa non solo il risultato, ma anche spunti preziosi per il prosieguo del campionato".