Pulisic-gol dopo soli 35 secondi: Paloschi l'ultimo a segnare più velocemente da subentrato

Christian Pulisic-show a Torino. Prima della sua rete dopo appena 35 secondi, l'ultimo giocatore del Milan che aveva segnato un gol più veloce da subentrato in Serie A - riporta il profilo X di Opta - era stato Alberto Paloschi dopo 19 secondi il 10 febbraio 2008 contro il Siena. Un vero e proprio tornado, che ha smaltito la febbre di due giorni fa e ha deciso il match dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Le parole di Landucci su Pulisic

"Nel primo tempo loro ci aspettavano, noi siamo stati un po' polli perché non allargavamo il gioco, ma poi abbiamo dimostrato grande carattere. Siamo una squadra che non molla mai. Dobbiamo ringraziare la squadra e i dottori, Pulisic si è messo a disposizione e ci ha dato una grossa mano. Questo Milan ha dimostrato un grande spirito, non ha mollato e ci ha creduto fino alla fine. Il gol di Rabiot ci ha dato forza e convinzione. Nella ripresa siamo stati più ordinati, più offensivi e abbiamo fatto girare meglio la palla. Questa è una vittoria molto importante per noi.

Pulisic? Lo vedi negli spogliatoi e sembra molto tranquillo. In campo però è un cecchino, è un calciatore forte che vuole sempre fare gol".