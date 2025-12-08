Spezia, Donadoni: "Felici di aver dato gioia ai tifosi, abbiamo messo un mattoncino"

Lo Spezia espugna il "Sannazzari" di Chiavari conquistando la seconda vittoria consecutiva, dopo aver liquidato la Sampdoria stessa sorte capita alla Virtus Entella che interrompe la serie positiva casalinga di dieci mesi senza sconfitte. Al termine del confronto ha parlato Roberto Donadoni: “Sapete meglio di me cosa vuol dire giocare in questo campo, dove anche il sintetico contribuisce a creare difficoltà agli avversari ed è indiscutibile che loro abbiano fatto di questo campo una fortezza. Noi siamo partiti bene, non abbiamo rischiato quasi niente, anzi abbiamo creato anche qualche occasione che potevamo, e dovevamo, sfruttare meglio; andando poi in vantaggio numerico avremmo dovuto gestire un po’ meglio, forse non siamo stati bravissimi a farlo, ma è comunque un risultato importante, colto con lo spirito giusto. Inizio ad intravedere un gruppo coeso, che ha voglia e stimoli giusti, i ragazzi accolgono quello che gli viene proposto e man mano stiamo recuperando calciatori, che avranno comunque bisogno di tempo per trovare il ritmo giusto per la gara".

Poi aggiunge: "La voglia da parte del gruppo di ripetere in campo ciò che proviamo a fare nella settimana, bisogna cercare di avere il possesso, di muoversi, di aiutare i compagni, dobbiamo ancora migliorare in certe letture, quando fare una cosa e quando un’altra, ma la squadra ha reagito alle difficoltà e oggi abbiamo messo un ulteriore mattoncino, ma davanti ne abbiamo ancora tanti da mettere affinchè si esca il prima possibile da una situazione complicata. dobbiamo rimanere con i piedi per terra, non eravamo somari prima, non siamo fenomeni oggi e dobbiamo continuare a lavorare con umiltà perché c’è ancora tanto da faticare per uscire da una situazione di classifica non positiva"

C'è poco tempo per godersi la vittoria per i bianconeri come conferma lo stesso tecnico: "Dobbiamo essere subito pronti per la partita di sabato contro il Modena, ci saranno pochi giorni per preparare la partita contro un avversario non semplice. Infine una menzione va fatta per i nostri tifosi, perché non capita tutti i giorni di vedere un settore così pieno in trasferta, siamo felici di aver dato loro una nuova gioia e posso solo ribadire che per noi il supporto della nostra gente è fondamentale".