Serie C, il programma della 10ª: Casarano all'esame Foggia. C'è Livorno-Samb

Prosegue, dopo i tre anticipi di ieri sera, la decima giornata di Serie C che vedrà in campo oggi - fra le altre - la Triestina, impegnata in casa contro la Pergolettese, il Cittadella, che farà visita all'Ospitaletto, un gustoso Livorno-Sambenedettese, scontro fra due neopromosse dalle tifoserie molto calde e appassionate, e infine nel Girone C il sorprendente Casarano ospiterà il Foggia, mentre il Giugliano - in attesa della nomina di Eziolino Caputano - andrà a far visita al Latina.

SERIE C, 10ª GIORNATA

GIRONE A

Venerdì 17 ottobre

Alcione Milano-Inter U23 1-2

41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)

Novara-Arzignano Valchiampo 1-0

63’ Lanini

Sabato 18 ottobre

Ore 14:30 - Renate-Dolomiti Bellunesi

Ore 14:30 - Triestina-Pergolettese

Ore 17:30 - Ospitaletto-Cittadella

Domenica 19 ottobre

Ore 14:30 - Vicenza-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Lumezzane-Trento

Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio

Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecce-Union Brescia

Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Inter U23 18, Alcione Milano 17**, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Trento 11, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Giana Erminio 10, Novara 10**, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 9**, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in meno

** una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Venerdì 17 ottobre

Torres-Forlì 0-2

32’ Franzolini, 81’ Macri

Sabato 18 ottobre

Ore 14:30 - Livorno-Sambenedettese

Ore 17:30 - Gubbio-Guidonia Montecelio

Ore 17:30 - Pianese-Bra

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30 - Campobasso-Ternana

Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo

Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Pineto-Perugia

Lunedì 20 ottobre

Ore 20:30 - Carpi-Ascoli

Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 16**, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6**, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno

** una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Sabato 18 ottobre

Ore 14:30 - Casarano-Foggia

Ore 14:30 - Crotone-Monopoli

Ore 14:30 - Sorrento-Cosenza

Ore 17:30 - Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30 - Casertana-Siracusa

Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani

Ore 14:30 - Benevento-Potenza

Ore 14:30 - Catania-Salernitana

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese

Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti