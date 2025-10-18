Novara, Zanchetta: "Avevamo sicuramente bisogno di una vittoria. Siamo stati solidi"

Dopo il successo contro l'Arzignano, il tecnico del Novara Andrea Zanchetta ha commentato in sala stampa: "Avevamo sicuramente bisogno di una vittoria, sapevamo che sarebbe arrivata attraverso la sofferenza e così è stato.

Un grande applauso va ai ragazzi che sono andati oltre le difficoltà come non gli era riuscito altre volte e questo deve essere un segnale importante perché il campionato è questo e abbiamo bisogno di queste caratteristiche, al di là di quelle tecniche o tattiche che sono meno importanti. Non siamo ancora fluidi nelle giocate, ma l'importante è essere solidi e lo siamo stati".