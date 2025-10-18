Entella, il day after un'impresa storica: sabato biancoceleste, è un giorno da favola

"Sabato biancoceleste, è un giorno da favola". Così recita canzone suonata allo stadio prima delle gare casalinghe dell'Entella e pubblicata nell'anno della prima Serie B di ormai 11 anni fa. E' un sabato di festa per la città di Chiavari. E' un sabato di festa per l'Entella e i suoi tifosi. I Diavoli Neri di Andrea Chiappella hanno regalato una vittoria storica nel derby regionale contro la Sampdoria. Una partita tutto sommato mai in discussione, eccezion fatta dopo il 2-1 di Coda ma con le distanze immediatamente ristabilite da Tiritiello.

La gioia di Gozzi

E non poteva che essere al settimo cielo il presidente Antonio Gozzi, protagonista della realtà dell'Entella portata in poco più di 18 anni dall'Eccellenza a superare una squadra blasonata, ma mai come di questi tempi "nobile decaduta", come la Sampdoria: "Il calcio è agonismo e noi stasera ne abbiamo avuto più della Sampdoria. Questa serata passerà agli annali dell'Entella".

La felicità di Chiappella

Felice anche mister Andrea Chiappella: "Avevo chiesto ai ragazzi di viverla con serenità e penso che quello che hanno portato sul campo hanno permesso di vincere la partita. Sono fiero di loro. Abbiamo l'orgoglio di aver vinto una partita storica per noi. Sono contento per tutta la famiglia Entella, da Gozzi ai ragazzi che hanno un sogno ovvero il mantenimento della categoria. Al tempo stesso abbiamo vinto una partita importante".