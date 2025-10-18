Catanzaro, assolti nove ultras dal Tribunale di Cosenza dopo gli scontri avvenuti nel marzo 2024

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nove ultras del Catanzaro sono stati assolti dal Tribunale di Cosenza con la formula "per non aver commesso il fatto" in merito ai disordini avvenuti lo scorso 3 marzo 2024, in occasione del derby calabrese contro il Cosenza. Gli scontri, registrati in riva al Crati subito dopo la fine del match, avevano portato all'apertura di un'inchiesta e al successivo rinvio a giudizio di diversi sostenitori giallorossi.

L’indagine, condotta nei mesi successivi al derby, aveva puntato i riflettori su episodi di particolare violenza, tra lanci di oggetti, danneggiamenti e momenti di tensione tra le due tifoserie. Tuttavia, il procedimento penale si è concluso positivamente per la maggior parte degli imputati.

La rosea precisa che soltanto per altri due tifosi del Catanzaro è stato disposto un provvedimento di messa alla prova, misura alternativa che prevede un percorso rieducativo, al termine del quale - se rispettato - anche la loro posizione potrebbe essere archiviata.