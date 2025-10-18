Sampdoria, riflessioni dopo il ko di Chiavari: Donati sempre più in bilico, torna l'idea Foti

Situazione tesa in casa Sampdoria. La sconfitta di ieri contro l'Entella, arrivata per 3-1 e al termine di un match giocato molto male, ha generato ancora una volta la contestazione da parte dei tifosi che avevano raggiunto Chiavari in massa per provare a cambiare un'annata che sta seguendo lo stesso copione di quella passata. La vittoria contro il Pescara aveva di fatto illuso i sostenitori che credevano in un cambiamento repentino di rotta, illusioni suffragate anche dalle dichiarazioni del tecnico Massimo Donati che aveva detto alla vigilia di aver riacceso quella fiammella.

Situazione che però non è cambiata del tutto. La prestazione al "Sannazzari" non è stata all'altezza e il pubblico di fede blucerchiata ha invitato i giocatori (oltre a contestare la società come da diverso tempo a questa parte) a tirare fuori gli attributi. La posizione dell'allenatore, come detto, è sempre in bilico. In queste ore sono in corso riflessioni da parte della società ma le sensazioni sono che si possa andare verso un cambio di guida.

Come riporta Sky Sport, fra i nomi che potrebbero essere presi in considerazione ci sarebbe quello di Salvatore Foti, ex attaccante proprio della Samp oltre che collaboratore tecnico in blucerchiato e non solo di Marco Giampaolo e ultimamente anche di José Mourinho.