Allegri annuncia 4 forfait. Zanetti esalta Lautaro: "È un modello". Le top news delle 13

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista di Roma e Inter Radja Nainggolan ha analizzato la sfida che andrà in scena questa all'Olimpico fra il team di Chivu e quello di Gasperini: "Cominciamo col dire che ai miei tempi eravamo più forti: il centrocampo di quella Roma dove lo vedete adesso?". Non utilizza giri di parole il doppio ex della partita. Partendo dai nerazzurri di Cristian Chivu, Nainggolan ha sottolineato come ci sia più stabilità con i giocatori che, ovviamente, riescono a rendere meglio nonostante il cambio di allenatore. "Non guardate i numeri e le statistiche, quello non è calcio: è nell’anima di una squadra che si capisce questo sport e l’Inter ce l’ha da tempo".

Milan-Fiorentina non può non essere la partita di Fatih Terim. Il doppio ex della sfida di San Siro, che si giocherà domani sera, ha analizzato il match fra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Due momenti differenti, due posizioni di classifica agli antipodi ma la voglia di portare a casa l'intera posta in palio. Il mister turco ha parlato poi di una delle stelle della gara di San Siro, ovvero un certo Luka Modric, capace ancora di fare la differenza.

Per il tecnico, l'ex Real Madrid è uno dei più grandi calciatori dell’epoca moderna e lo considera una leggenda vivente: "E no, non sono sorpreso che faccia ancora la differenza. Rispetto al passato, oggigiorno i giocatori hanno gli strumenti per allungarsi la carriera, curando tutti i dettagli e vivendo da veri professionisti. In questo, Modric credo sia un esempio". Chi non se la sta passando benissimo invece è la Fiorentina di Pioli: "Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno la qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve".

Intervistato dal media ElGrafico, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha dichiarato: "Quando ho lasciato il calcio la prima cosa che ho capito è che dovevo prepararmi. Mi sono iscritto alla Bocconi - riporta Fcinternews.it - una delle migliori università in Italia, dove ho completato un master e presto scriverò la mia tesi. Quest'aspetto mi ha aperto la mente anche a livello di prospettive. Come manager mi rendo conto che ci sono molte cose da fare per migliorare ogni aspetto". E sull'attuale capitano nerazzurro: "Mi rende felice per come è arrivato e per come sta crescendo, lavora sempre per ottenere il massimo in ogni aspetto del gioco. E' capitano dei nerazzurri e anche un modello, ha un grande senso di appartenenza. E il fatto che sia argentino e che all'Inter ci sia ancora un capitano argentino, è motivo di grande soddisfazione per me".

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato degli infortunati in casa rossonera sottolineando innanzitutto le ottime condizioni di Rafael Leao: "Leao ha fatto una buona settimana, intensa di allenamento; doveva riacquistare una condizione buona e credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Rafa ha qualità importanti e sono contento che sia tornato ad avere una condizione buona.

Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà domani. Da valutare Nkunku: non riesce a mettere la scarpa bene e quindi valutiamo tra oggi e domani. Jashari fuori. Saelemaekers disponibile. Abbiamo un numero di giocatori sufficiente per fare la partita di domani. Gli infortuni fanno parte della stagione, bisogna essere bravi a capire il momento ed è uno stimolo in più per fare di più".

