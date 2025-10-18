Sampdoria, la scintilla non è scoccata: contro l'Entella un pesante ko. E ora Donati rischia

"E' scoccata quella scintilla che cercavamo". Ne era sicuro alla vigilia Massimo Donati. Il tecnico della Sampdoria si aspettava certamente bel altra prestazione dalla sua squadra che, nel derby di ieri sera contro l'Entella, di fatto non è mai scesa in campo surclassata sul campo da una squadra organizzata e che ha messo, grazie alle sue incursioni, tutte le fragilità tecniche e mentali di una formazione assemblata male in sede da calciomercato. Nessuna scintilla, nessun "fuoco sacro", ma soltanto un'altra prestazione incolore che ha portato ancora una volta i tifosi (encomiabili per 90 e più minuti a cantare per i colori blucerchiati) a contestare.

Silenzio stampa alla fine

E alla fine nessuno si è presentato nella pancia del "Sannazzari" per commentare l'ennesima debacle di una stagione che, a causa di errori di chi aveva detto lo scorso giugno di averne fatto tesoro di quelli commessi in passato, rischia di ricalcare quella precedente con un esito che tutti i sostenitori doriani non vorrebbero e non meriterebbero.

Donati in bilico

Adesso, come sempre capita quando i risultati non arrivano, la posizione del tecnico è più che mai in bilico e oggi sarà certamente una giornata decisiva per capire quale sarà la decisione della società. La china intrapresa non è certamente buona. Occorre una svolta. Ma forse non solo a livello tecnico.