Serie B, prosegue l'8ª giornata: c'è il derby campano. In campo anche Bari e Monza
Dopo l'anticipo che ha visto una nuova caduta della Sampdoria, sconfitta 3-1 in casa dell'Entella nell'inedito derby ligure, la Serie B prosegue quest'oggi con ben sei gare. Fra queste spicca il derby campano fra Juve Stabia e Avellino in programma alle 17:15. Nell'orario canonico delle 15:00 invece scenderanno in campo il Monza, in casa di un Frosinone che è partito benissimo in questa stagione, e poi Mantova-SudTirol, Pescara-Carrarese e Reggiana-Bari. A chiudere il programma della giornata sarà invece la sfida fra lo Spezia e il Cesena.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Sabato 18 ottobre
Ore 15:00 - Frosinone-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol
Ore 15:00 - Pescara-Carrarese
Ore 15:00 - Reggiana-Bari
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Reggiana 9
Virtus Entella 9*
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5*
Mantova 4
Spezia 3
* una partita in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.