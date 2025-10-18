Serie B, prosegue l'8ª giornata: c'è il derby campano. In campo anche Bari e Monza

Dopo l'anticipo che ha visto una nuova caduta della Sampdoria, sconfitta 3-1 in casa dell'Entella nell'inedito derby ligure, la Serie B prosegue quest'oggi con ben sei gare. Fra queste spicca il derby campano fra Juve Stabia e Avellino in programma alle 17:15. Nell'orario canonico delle 15:00 invece scenderanno in campo il Monza, in casa di un Frosinone che è partito benissimo in questa stagione, e poi Mantova-SudTirol, Pescara-Carrarese e Reggiana-Bari. A chiudere il programma della giornata sarà invece la sfida fra lo Spezia e il Cesena.

SERIE B, 8ª GIORNATA

Venerdì 17 ottobre

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)

Sabato 18 ottobre

Ore 15:00 - Frosinone-Monza

Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol

Ore 15:00 - Pescara-Carrarese

Ore 15:00 - Reggiana-Bari

Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino

Ore 19:30 - Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre

Ore 15:00 - Palermo-Modena

Ore 17:15 - Empoli-Venezia

Ore 19:30 - Catanzaro-Padova

CLASSIFICA

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Sudtirol 9

Reggiana 9

Virtus Entella 9*

Empoli 9

Padova 8

Catanzaro 6

Bari 6

Pescara 5

Sampdoria 5*

Mantova 4

Spezia 3

* una partita in più