Trento, Tabbiani: "Ci siamo tolti un peso e ora dobbiamo sfruttare questa energia"

In vista della gara contro il Lumezzane in programma oggi, il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha parlato ai microfoni dei media in conferenza: "Dopo questa vittoria importante dobbiamo dimostrare che quello che dicevamo era vero - ha esordito l'allenatore -. Ci siamo tolti un peso e ora dobbiamo sfruttare questa energia per costruire continuità, soprattutto a livello di prestazione complessiva, che poi porta anche ai risultati. Avere tutti a disposizione aiuta, perché abbiamo passato momenti difficili dietro. Corradi ci può dare una mano, ma chi sta giocando sta facendo bene. Vedremo domani quali scelte fare.

Il Lumezzane è una squadra brillante e propositiva - ha proseguito - che ha raccolto meno di quanto meritasse. Viene da tre sconfitte, ma spesso da situazioni del genere nascono grandi prestazioni. Dovremo essere pronti a una gara intensa. Quella vittoria ci ha dato consapevolezza. Domenica voglio rivedere la stessa attenzione nei dettagli, soprattutto nei momenti di sofferenza.

Siamo stati bravi a restare dentro la gara per tutti i 90 minuti - ha concluso poi Tabbiani -. Nel primo tempo abbiamo creato molto. Nella gestione del vantaggio invece possiamo migliorare: negli ultimi 25 minuti siamo stati troppo timorosi. Vincere aiuta a crescere anche in queste situazioni".