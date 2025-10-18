Vicenza, senti l'ex Briaschi: "Costruita una squadra tosta. Per la promozione serve continuità"

Per commentare l'avvio di stagione del Vicenza, all'edizione locale de Il Giornale, ha parlato lo storico bomber che trascinò la squadra dalla C1 alla A tra il 1992 e il 1995, Alberto Briaschi. Queste le sue parole: Il legame con i colori biancorossi rimane forte; l’impressione sul Vicenza di oggi è ottima. Il mio amico direttore Zamuner ha costruito una squadra di categoria, tosta. C’era bisogno di regalare qualche soddisfazione al nostro meraviglioso pubblico. È un campionato difficile, in cui si incontrano squadre con meno blasone… ma che ti fanno la guerra".

Cosa serve al Vicenza per rimanere lassù?

"Continuità. E poi il Vicenza deve sfruttare il fattore campo. Solo a parlare dei nostri tifosi mi vengono i brividi ripensando a quando in campo c’ero io: tante partite ce le hanno vinte anche loro".

Lei oggi cosa fa?

"Oggi, da dirigente, punto a far ritornare all’apice del calcio dilettantistico lo Schio. Sono uno senza tanti grilli per la testa, concreto e quadrato. La squadra messa a disposizione di mister Stefano Pozza ha iniziato il campionato di Eccellenza con il piede giusto, ottenendo tre vittorie e due pareggi, oltre a tre successi in Coppa. Domani saremo ospiti dell’Isola Rizza per l’anticipo di campionato e poi mercoledì torneremo in campo allo stadio Trabucco di Cà Trenta, a Schio, per i quarti di finale di Coppa contro la Villafranchese".