"LZO" è il ticker che il Nasdaq ha riservato alla Lazio: il comunicato del club biancoceleste

La Lazio ha reso noto poco fa che il Nasdaq le ha riservato il ticker LZO. Ora anche il club biancoceleste ha dunque l'abbreviazione che identifica le società che vengono quotate sul mercato finanziario. Di seguito il comunicato che è stato pubblicato sui social e sul sito ufficiale dai capitolini:

"La S.S. Lazio comunica che il Nasdaq ha riservato il ticker LZO per S.S. Lazio S.p.A., un passaggio significativo che segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e apertura internazionale del Club. La riserva del ticker rappresenta un segnale concreto di un progetto più ampio, che guarda al futuro e mette in relazione il mondo del calcio con l’innovazione, i media e la finanza internazionale, mantenendo saldi i valori, la storia e l’identità laziale".

Dopo la Lazio entra ancor di più nel dettaglio: "Il simbolo LZO racconta una Lazio capace di evolversi, di investire in una visione moderna e di posizionarsi tra le realtà sportive che guardano oltre il campo, con l’obiettivo di rafforzare il proprio brand e la propria presenza a livello globale. Il Club prosegue così un percorso strutturato e responsabile, pensato per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo, a beneficio della società, dei tifosi e dell’intero ecosistema biancoceleste".