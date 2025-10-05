Perugia, Braglia: "Col Carpi mi aspetto una prestazione diversa, soprattutto nell’atteggiamento"

In vista della sfida contro il Carpi, il tecnico del Perugia Piero Braglia ha commentato: "È stata una settimana importante, positiva. Abbiamo lavorato tanto e come volevamo.Adesso serve la risposta del campo, che è sempre il vero giudice. Sono contento di come si sono allenati i ragazzi, dell’impegno e della disponibilità che mi hanno mostrato. Mi aspetto una prestazione diversa, soprattutto nell’atteggiamento: è da lì che passa il risultato. Sono convinto che questa squadra abbia i mezzi per tirarsi fuori da questa situazione, ma serve continuità e fiducia.

Megelaitis? Viene con noi, non è nulla di grave, valuteremo domani. Siamo questi, inutile piangersi addosso: bisogna reagire e concentrarsi su chi c’è. Gli assenti non ci portano punti, i presenti sì. Lunghi capitano? È una decisione della società che rispetto. La fascia conta poco, il leader resta tale anche senza simboli: Angella è il punto di riferimento dello spogliatoio, ma questo gesto serve a dare un segnale. Ci sono ragazzi che spingono e meritano fiducia.

Bartolomei reintegrato? L’ho chiesto io. È un giocatore positivo, esperto, parla poco ma bene, e non ha mai creato problemi. I compagni sentivano la sua mancanza e ho ritenuto giusto riportarlo dentro: può dare tanto in campo e fuori, soprattutto a un gruppo così giovane. Il Carpi è una squadra che spinge tanto, con idee chiare e qualità. Gioca bene e si vede che è stata preparata con attenzione. Noi dobbiamo controbattere in ogni zona del campo e mettere in pratica ciò che abbiamo provato. Più vedo lavorare questi ragazzi, più ci credo. Ma ora servono fatti: è il momento di dare risposte, non alibi".