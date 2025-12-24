Perugia, gennaio di tagli: cinque partenze per ridisegnare la rosa. Broh verso Malta

In attesa dell'apertura ufficiale del mercato il prossimo 2 gennaio, il Perugia è già molto attivo sul fronte delle cessioni. La dirigenza biancorossa ha trascorso le settimane pre-natalizie lavorando per sfoltire l'organico e trovare nuove sistemazioni ai giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico.

Fine dei prestiti e nodi da sciogliere

Il piano del Grifo prevede innanzitutto l'interruzione anticipata dei prestiti per tre elementi: Kanoute (proprietà Trapani), Ogunseye (Arezzo) e Nwanege (Hellas Verona). Per ufficializzare il loro addio, la società è al lavoro con i club di appartenenza per individuare destinazioni che soddisfino tutte le parti coinvolte.

Broh verso l'estero?

Tra i giocatori di proprietà, i nomi sulla lista dei partenti sono quelli di Yabre e, soprattutto, Jeremie Broh. Per il centrocampista la situazione è in forte evoluzione: dopo un primo sondaggio del Gubbio, si è fatta avanti con decisione una pista internazionale.

Gli abitanti di Malta dell'Hamrun Spartans avrebbero infatti avviato una trattativa concreta. Broh avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento nel club che in passato è stato guidato dall'ex grifone Giovanni Tedesco. Se l'affare dovesse andare in porto, rappresenterebbe la prima importante operazione in uscita del mercato invernale per gli umbri. A riportare la notizia è stato il quotidiano La Nazione.