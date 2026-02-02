Ufficiale Giugliano, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Broh dal Perugia. Il comunicato

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Perugia Calcio 1905, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Jeremie Broh. Il centrocampista classe 1997, ha firmato un accordo fino al 2027.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Parma, nel 2015 esordisce in Serie A con gli emiliani. In seguito passa al Sassuolo, prima del trasferimento in Serie C al Pordenone nella stagione 2016/2017. L’anno successivo approda al Sudtirol dove totalizza 31 presenze e la qualificazione ai playoff promozione in B. Poi arriva l’esordio in Serie B con il Padova dove centra 18 presenze complessive, l’anno seguente si trasferisce al Cosenza, in Serie B, totalizzando 19 presenze complessive. La stagione 2020/2021 passa al Palermo, in Serie C, prima di ritornare al Sudtirol: 41 presenze complessive con i biancorossi, 4 gol e la promozione diretta in Serie B. Nell’anno 2022/2023 ritorna al Palermo, sempre in Serie B, centrando 32 presenze complessive. Poi di nuovo al Sudtirol in Serie B: 18 presenze totali. In seguito sei mesi al Padova, prima di trasferirsi al Perugia, dove nell’ultimo anno e mezzo ha totalizzato 25 presenze. In carriera può vantare 2 presenze con la nazionale italiana Under 18 e 1 con l’Under 20.