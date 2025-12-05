Perugia-Ternana, derby dimezzato: gli ultras rossoverdi diserteranno la trasferta

Il derby fra Perugia e Ternana in programma domenica pomeriggio alle 14:30 allo stadio Curi non vedrà la presenza della tifoseria organizzata rossoverde. Con un comunicato sui propri canali social infatti la Curva Nord Terni ha annunciato che non sarà presente nel settore ospiti viste le decisioni prese dalle autorità di pubblica sicurezza che hanno deciso che la trasferta sarà consentita solo a chi viaggerà sui bus messi a disposizione da Busitalia, secondo le richieste e le modalità concordate, e che non saranno ammessi mezzi privati.

Questo il comunicato:

"Visto il vergognoso teatrino organizzato da questure e GOS sulle modalità di trasferta rese pubbliche solo a tre giorni dal derby, fatto apposta per complicare la vita a chi viaggia, rendendo impossibile l’organizzazione della trasferta.

Vista la totale mancanza di rispetto nei confronti di tutti i tifosi, che per organizzare una trasferta investono soldi e tempo.

Visto l'esito negativo del ricorso al TAR presentato da noi, per poter circolare da liberi cittadini e andare in trasferta con i mezzi propri, a tutto ciò diciamo basta.

DOMENICA NON SAREMO PRESENTI NEL SETTORE OSPITI!".