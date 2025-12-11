Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pianese, Birindelli e la gara da ex: "Alla Juve cresciuto anche come uomo. Ma sarà avversaria"

Pianese, Birindelli e la gara da ex: "Alla Juve cresciuto anche come uomo. Ma sarà avversaria"
Claudia Marrone
Oggi alle 17:19Serie C
Claudia Marrone

Non vuole fermarsi la Pianese che, dopo le belle vittorie con Forlì e Gubbio e il pari contro il Campobasso, è alla ricerca di un altro positivo risultato, da centrare al 'Moccagatta' di Alessandria, dove domani sera sfiderà la Juventus Next Gen nella gara che aprirà la 18ª giornata di Serie C.

Una sfida da ex per il tecnico delle zebrette Alessandro Birindelli, storica bandiera della Juventus, che ha così parlato ai canali ufficiali del club: "Sono molto soddisfatto, e non solo per le ultime settimane. Questi ragazzi si sono messi a completa disposizione fin dal primo giorno di ritiro, con grande umiltà e dedizione e, ne sono sicuro, alla fine il lavoro paga sempre. Dobbiamo avere voglia di lavorare e cercare ogni giorno di spostare l’asticella un po’ più avanti, sempre con equilibrio e umiltà. Adesso abbiamo di fronte un avversario importante e, come sempre, cercheremo di portare anche ad Alessandria le nostre caratteristiche: serviranno compattezza, energia e grande attenzione ai dettagli, che fanno sempre la differenza".

Più nel dettaglio dell'avversario: "Parliamo di una squadra con tanti giocatori di prospettiva, destinati a palcoscenici di alto livello. Non lo scopro io: hanno grandi qualità tecniche, palleggiano molto, amano gestire il possesso, occupano bene gli spazi tra le linee con continui movimenti. Sono difficili da affrontare, diversi da tutte le altre squadre. Per questo servirà essere ancora più compatti e attenti tra i reparti, altrimenti rischiamo di esporci alle loro qualità. I numeri dicono che portano molti giocatori in zona gol, un dato che spiega bene il valore della loro rosa”.

Conclude con una nota sul suo passato: "Ho trascorso undici anni a Torino, in una società che mi ha dato tanto: la possibilità di giocare nel calcio che conta, di crescere come atleta e come uomo. È normale provare un affetto enorme. Ma domani saranno avversari, e per novanta minuti sarò concentrato esclusivamente sulla Pianese”.

